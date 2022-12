PM prende traficante na Vila Regina e apreende cocaína

Da Redação

Pinos com cocaína foram apreendidos na casa do suspeito

Um homem, de 37 anos, que vendia drogas na região da Vila Regina, em Apucarana, no norte do Paraná, foi preso nesta terça-feira (13). Pinos com cocaína foram apreendidos na casa do suspeito.

De acordo com a Polícia Militar (PM), através do trabalho realizado pela Agência Local de Inteligência (ALI) do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), foi possível identificar que um homem estaria realizando o tráfico de drogas na região da Vila Nova. Com as informações, foi solicitado mandado de busca e apreensão, sendo cumprido na tarde desta terça-feira (13), na casa do rapaz.

Durante buscas, os policiais encontraram 16 pinos com cocaína, que geralmente são revendidos por R$50 cada. A PM ressalta a importância das denúncias via 181 ou Whatsapp (43) 99608-9469.

Na manhã desta terça, a Agência Local de Inteligência apreendeu 9 kg de maconha e prendeu um rapaz de 23 anos.

