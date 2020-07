PM prende traficante e apreende mais de R$ 200 mil em drogas

Continua após publicidade

Um homem de 24 anos foi preso na noite desta segunda-feira (15) em Apucarana por tráfico de drogas. Com ele a polícia militar (PM) apreendeu uma quantidade de drogas avaliada em mais de R$ 200 mil.

Ele foi abordado no Núcleo João Paulo, durante um patrulhamento de uma equipe Rotam. O suspeito estava dentro de um veículo com placas de Cornélio Procópio, juntamente com uma mulher, que seria sua namorada. Com a aproximação da viatura, eles demonstraram nervosismo e foram abordados. Eles foram identificados como sendo estudantes universitários em Apucarana, oriundos do estado de São Paulo, e estariam naquele local para entregar uma cesta básica para um morador do bairro.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram cerca de R$ 2 mil em dinheiro e um extrato bancário recente com saldo de mais de R$ 90 mil em nome do suspeito. Perguntado se haveria algo ilícito dentro do veículo, o rapaz afirmou que haveria maconha em alguns compartimentos, o que foi comprovado pela equipe policial.

Ele afirmou ainda que em sua residência, na Rua Noruega, haveria mais drogas escondidas. Na casa da namorada, também haveriam malas com drogas escondidas.

As equipes realizaram buscas nas residências e apreenderam uma pedra pequena da droga conhecida como " sais de banho", 477 pontos de LSD, 333 comprimidos ecstasy, 58,305 kg de maconha, além de dinheiro e outros objetos.

Foto: Reprodução

O casal foi encaminhado para a delegacia de Apucarana e o homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. De acordo com a polícia, a droga apreendida estaria avaliada em cerca de R$ 210 mil.