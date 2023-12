PM prende traficante e apreende 17 pedras de crack em Apucarana

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, no norte do Paraná, prendeu um homem por tráfico de drogas e apreendeu 17 pedras de crack. A ocorrência foi registrada na Rua Rio Branco, centro da cidade, onde os policiais flagraram o suspeito em meio a vários usuários de droga na praça da Catedral Nossa Senhora de Lourdes. Assista o vídeo:

De acordo com o boletim de ocorrências do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), ao perceber a presença dos policiais, o suspeito saiu do local de bicicleta e, durante a perseguição, ele tirou algum objeto do bolso e arremessou na grama.

A PM conseguiu realizar a abordagem do homem e constatou que ele tem diversas passagens criminais. Em sua pochete foram encontrados um estilete e R$ 53 em dinheiro. No local onde ele arremessou o objeto a PM constatou que tratava-se de uma embalagem com 17 pedras de crack. O suspeito estava acompanhado de uma mulher que se apresentou como namorada dele e segurava uma criança. Nada de ilícito foi encontrado com a moça que foi liberada.

O homem foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial (SDP) e vai responder por tráfico de drogas.

