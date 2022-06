PM prende suspeito de roubo a comércio no centro de Apucarana

Da Redação

Rouco aconteceu a um comércio na Rua Ponta Grossa, região central da cidade

Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) de Apucarana depois de ser reconhecido por uma vítima de roubo a um comércio na Rua Ponta Grossa, região central da cidade.

A vítima, uma menor de idade, contou para a polícia que um rapaz moreno alto, de máscara, cabelo estilo raspado, blusa escura, calça cinza clara estilo de agasalho e de chinelo nos pés, entrou no local, com um canivete pequeno empunhado em uma das mãos e deu voz de roubo.

Ele passou para o lado de dentro do balcão, abrindo as gavetas do caixa e pegando o dinheiro. Em seguida, pediu para vítima um carregador novo para celular, e ela entregou. Logo depois, ele saiu do local tomando rumo ao anel central para a Praça Rui Barbosa.

Diante das informações e características repassadas, a equipe em patrulhamento, abordou um suspeito com as mesmas características.

Ele estava com uma mulher e mais três crianças pequenas, dizendo que seria sua família e que estariam somente de passagem por Apucarana, indo para Maringá. Ele negou que tivesse cometido o roubo, mas foi reconhecido pela vítima, através de uma foto encaminhada pela equipe policial.

Ele recebeu voz de prisão e teve o dinheiro e o canivete encontrados com ele apreendidos. Na Delegacia, foi feito reconhecimento com outras quatro pessoas e novamente, a vítima reconheceu o detido como autor do roubo.