PM prende suspeito de furtar casa na área central de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Foram apreendidos fios elétricos, alicate e outros materiais

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, no Norte do Paraná, prendeu o suspeito de furtar uma residência localizada na região central da cidade na última terça-feira (07). Os policiais suspeitaram do homem e fizeram a abordagem durante um patrulhamento de rotina.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares passavam pela Rua Ítalo Ado Fontanini, nesta quarta-feira (08), quando se depararam com um homem já conhecido no meio policial por diversos outros furtos. Ele teria sido flagrado, por câmeras de monitoramento, invadindo uma casa na Rua Irmã Eleutéria.

- LEIA MAIS: Homem furta quase R$ 650 em ovos de Páscoa em Jandaia do Sul

continua após publicidade .

Conforme informações, o suspeito invadiu o imóvel duas vezes para praticar o crime. Do local, ele teria levado parte da fiação elétrica - cerca de 50 metros de fio de cobre, algumas maçanetas de portas, um alicate e outros objetos da residência. Todos os itens estavam com ele no momento em que foi abordado pela PM.

Ao ser questionado, ele não soube explicar a origem. Dessa forma, os agentes da Polícia Militar deram voz de prisão ao homem e ele foi encaminhado para a 17ª Subdivisão para os procedimentos cabíveis. Segundo o BO, foi necessário o uso de algemas.

Siga o TNOnline no Google News