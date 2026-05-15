PM prende suspeito de fugir de batida e usar carro sem autorização em Apucarana

A Polícia Militar (PM) prendeu nesta quinta-feira (14), em Apucarana, o homem suspeito de fugir após provocar um acidente envolvendo três veículos na Vila Martins.

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O Volkswagen Fox apontado como um dos causadores da colisão foi localizado no Jardim Interlagos após denúncia anônima. O carro estava estacionado em frente a uma residência e apresentava danos na parte dianteira direita, compatíveis com o acidente registrado pela manhã no cruzamento das ruas Irmã Eleutério e Euclides da Cunha.

Segundo a PM, o homem abordado no local confirmou que conduzia o veículo e admitiu ter deixado a cena do acidente. Conforme o boletim, ele alegou não ter percebido que havia atingido outro automóvel.

Durante a abordagem, os policiais descobriram que o suspeito não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

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A investigação também apontou que o Fox já era alvo de um boletim de ocorrência por apropriação indébita. O proprietário do veículo, morador de Londrina, relatou anteriormente à polícia que havia deixado o automóvel em um estabelecimento de estética automotiva para serviços de higienização e polimento, mas o carro não foi devolvido.

De acordo com a PM, o veículo estaria sendo utilizado pelo responsável pelo serviço automotivo, que acabou se envolvendo na colisão desta quinta-feira.

O suspeito foi preso e encaminhado à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. O carro foi apreendido.

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O acidente ocorreu durante a manhã e deixou uma mulher de 58 anos ferida. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o Fox atinge um Chevrolet Celta, que na sequência colide contra um Citroën C4 estacionado. A motorista do Celta sofreu ferimentos leves e foi encaminhada à UPA pelo Siate.