Da Redação

PM prende suspeito de agredir e ameaçar a própria mãe

Um homem de 33 anos, foi preso na madrugada deste sábado (14), após fazer ameaças a sua própria mãe uma mulher de 52 anos.

Segundo a Polícia Militar, uma moradora do Jardim Interlagos em Apucarana, chamou a equipe e relatou que uma mulher foi até sua casa assustada pedindo ajuda, pois seu filho teria chegado em casa embriagado e passou a ofendê-la.

A mãe do suspeito disse que teme por sua vida, porque já foi agredida pelo filho em outros momentos. No local a PM fez contato com a vítima que confirmou que seu filho chegou em casa embriagado e passou a ofendê-la. O suspeito foi encaminhado a delegacia.