PM prende sargento do Exército após tiros em Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Polícia Militar (PM) de Apucarana prendeu um homem pelo crime de disparo de arma de fogo, no início da noite de domingo (30). Ele foi abordado no Residencial Interlagos.

Segundo a PM, durante patrulhamento a equipe ouviu o barulho de tiros e flagrou um carro. O motorista ao perceber a presença da policial, começou a trafegar de maneira que levantou suspeita.

Na abordagem, conforme a PM, o homem se identificou como 3° Sargento do Exército. Além dele também estava no carro uma menor de idade.

A equipe realizou busca no veículo e localizou a arma de fogo, uma pistola modelo G2C marca Taurus calibre 9mm, carregada e municiada com cinco munições. O homem disse que tinha registro e porte do armamento.

O sargento foi preso e conduzido para a delegacia junto com a arma de fogo, munições, registro e porte.

O veículo do homem, também foi apreendido por possuir pendências administrativas. A Comunicação Social do 30⁰ BIMec informou que um processo administrativo interno foi aberto para apurar os fatos. E que o 3° Sargento realizou pagamento de fiança, foi liberado e vai responder a justiça comum.