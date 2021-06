PM prende quatro pessoas com mercadorias furtadas; vídeo

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Polícia Militar de Apucarana prendeu neste domingo (13), quatro pessoas, duas mulheres, de 32 e 36 anos, e dois homens, de 25 e 39 anos, por receptação de mercadorias furtadas no Conjunto Orlando Bacarin.

Durante patrulhamento região, referente à dois furtos qualificados ocorridos durante a madrugada de sábado (12) para domingo (13), a PM recebeu informações que os envolvidos estariam no final da Rua Manoel Vargas Conde.

Conforme o boletim, a equipe entrou na casa com a autorização da dona e encontrou quatro caixas de cerveja, uma caixa de cachaça tipo corote, um cilindro de oxigênio de 2,5 m, um estepe do caminhão F350, uma caixa de cachaça Jamel, duas caixas de vodca com 12 unidades cada e cinco garrafas de vodca avulsas.

Ao ser interrogados sobre a procedência dos materiais, as pessoas informaram que não sabiam, bem como disseram que em uma outra residência também estava mais produtos semelhantes. Os objetos foram recuperados e todos foram presos.

Veja:

tnonline