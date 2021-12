Da Redação

PM prende quatro homens por tráfico de drogas em Apucarana

Quatro pessoas foram presas na manhã deste domingo (19), por volta das 10 horas, pelo crime de tráfico de drogas em Apucarana. A ocorrência, atendida pela Polícia Militar (PM), foi registrada em uma residência na Rua Periquito, no Núcleo Habitacional Michel Soni.

Segundo a polícia, a equipe foi à casa após diversas denúncias que dois suspeitos praticavam a venda de entorpecentes no local. Uma informação chegou nesta manhã, onde o denunciante disse que os moradores da residência estariam no local, um de camiseta vermelha e outro de camiseta laranja.

Ao chegar na casa, os indivíduos tentaram empreender fuga pelo quintal, mas foram alcançados pelos policiais. Na abordagem, foram encontrados três pinos de cocaína, cinco “buchas” de maconha e duas de crack com um deles. Com o outro haviam R$ 547 em diversas notas.

Durante a abordagem, outros dois homens foram avistados em um cômodo do lado externo da residência. Ao serem também abordados, a PM localizou R$ 8,3 mil por dentro das calças de um dos suspeitos. Nada foi encontrado com o outro rapaz.

Diante da situação, a polícia chamou reforço do Canil do 10º Batalhão da Polícia Militar de Apucarana e, com o apoio do cão de faro ‘Nino’, a equipe policial localizou mais quatro buchas de maconha, 13 pedras de crack e quatro pinos de cocaína.

Os suspeitos foram encaminhados para a 17ª Subdivisão Policial. Os entorpecentes e o dinheiro, além de três celulares e uma balança de precisão, foram apreendidos e também levados à delegacia.