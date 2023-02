PM prende mulher por tráfico e receptação, em Apucarana

Da Redação

Uma mulher foi presa na noite desta quarta-feira, 01, em Apucarana, depois de ser flagrada pela Polícia Militar (PM) com uma TV que havia sido furtada e ainda, um pé de maconha plantado no quintal. Ela é suspeita de ter cometido o furto junto com o marido, do último dia 28 de janeiro. A prisão aconteceu em uma residência do Jardim Colonial.

De acordo com o boletim de ocorrências, uma equipe Rocam estava em patrulhamento no bairro, quando viu o veículo Fiat Brava de cor azul, com as mesmas características de um veículo utilizado em um furto a residência no dia 28 de janeiro.

Com a aproximação da viatura, o motorista saiu correndo do carro, em direção a uma residência que estava com o portão aberto. Ele entrou no quintal e pulou o muro dos fundos, conseguindo fugir. No carro ficou um menino, menor de idade.

Uma mulher que estava na casa saiu para ver o que estaria acontecendo e disse que o menino no carro era um de seus filhos. Ao verificar o veículo, a equipe confirmou que se tratava do mesmo carro utilizado para cometer um furto a residência no João Paulo, no último fim de semana. O veículo foi flagrado por câmeras de segurança do bairro. (Veja o vídeo abaixo).

No quintal da residência havia, próximo do muro, um pé de maconha plantado no chão, que segundo a mulher, ela e o marido cultivavam. Em buscas dentro da casa, a polícia localizou um dos televisores furtados, já instalado na parede, com a marca pintada de azul, na tentativa de esconder.

No varal, foi localizada a camisa utilizada pela mulher no dia do furto, conforme imagens do local. A equipe então deu voz de prisão a ela pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. Ela foi encaminhada para a delegacia de Apucarana e os filhos menores que estavam na casa ficaram sob os cuidados de um parente.

Assista as imagens do flagrante no dia do furto:

null - Vídeo por: Reprodução

