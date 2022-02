Da Redação

PM prende motorista totalmente bêbado em Apucarana

Um motorista bêbado, de 23 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (10), na Vila Nova, em Apucarana. Durante patrulhamento, a Polícia Militar (PM) viu o carro do autor e deu voz de abordagem. Ele estava com um outro homem e dentro do carro, segundo a equipe, nada de ilícito foi localizado.

No entanto, de acordo com o boletim, o motorista estava em visível estado de embriaguez e foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou a ingestão de bebida alcoólica.

O homem foi preso e encaminhado até a 17ª Subdivisão Policial (SDP). O veículo foi liberado para um responsável no local, pois não tinha nenhuma pendência administrativa.