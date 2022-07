PM prende motorista de Audi e apreende haxixe em Apucarana

Da Redação

O motorista de um Audi foi preso por embriaguez ao volante após ser flagrado trafegando em zigue-zague em Apucarana. A abordagem aconteceu na Rua Osório Ribas de Paula, no centro da cidade, por volta das 23h10.

Conforme a PM, o motorista estava em visível estado de embriaguez. Foi realizado o teste do bafômetro que apontou 0.34 mg/l, comprovando o crime. Com a passageira do carro, os policiais encontraram nove gramas de haxixe. Os dois foram levados para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

O que é haxixe?

O haxixe é a resina da maconha. Os brotos da maconha são protegidos do sol e do calor por uma camada oleosa. Esse óleo é rico em (THC). Para a produção do haxixe os brotos são colhidos e o óleo, isolado.

O haxixe é muito mais potente do que a maconha. A maioria das strains de Cannabis contém entre 15 e 30% de THC. Pelo fato do haxixe ser feito juntando um monte de tricomas, ele atinge potências de cerca de 60%! A potência exata da maconha ou do haxixe varia dependendo da strain e do método de produção.

