PM prende jovem que realizava “delivery” de drogas em Apucarana

Suspeito utilizava uma moto para entregar as drogas

Drogas, dinheiro e celular, encontrados com rapaz foram apreendidas e lavadas para a delegacia

A Policia Miliar prendeu na noite desta sexta-feira (11), em Apucarana, no norte do Paraná, um rapaz de 23 anos, que utilizava uma moto Honda CBX Strada 200 para vender drogas pela cidade. Segundo informações da PM, o tráfico era feito através de “delivery”.

O jovem estava em frente ao portão dos apartamentos próximos a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), quando foi abordado pelos policiais. De acordo com o Boletim de Ocorrências, ele estava no local, aguardando alguém para entregar drogas.

Os policiais ainda afirmaram que no momento da abordagem o suspeito tentou tirar algo da cintura, mas não conseguiu, pois foi contido pela equipe. Segundo a PM, o rapaz possui diversas passagens criminais por tráfico de drogas.

Com ele foram encontradas duas porções de crack, pesando 10g; duas porções de maconha, pesando 48g; uma porção de cocaína, pesando 6g, além de R$ 206 em dinheiro e um aparelho celular. O homem ainda afirmou que, em sua casa, haveria mais cinco porções de crack.

Segundo o rapaz, ele estaria desempregado e estava vendendo droga para levantar dinheiro.



