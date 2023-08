PM prende jovem de 18 anos suspeito de tráfico de drogas em Apucarana

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, no norte do Paraná, prendeu na noite desta segunda-feira (14), um jovem de18 anos, suspeito de tráfico de drogas. Com o rapaz faram encontrado uma porção de cocaína, além de outras drogas que estavam em um terreno vazio, e segundo a PM, o próprio suspeito afirmou que era dele.

De acordo com o Boletim de Ocorrências, o rapaz foi localizado juntamente com outro homem, parado em uma região escura do Jardim Marissol. No entanto, como afirmaram os policiais, nada de ilícito foi encontrado com o outro suspeito.

Já com o jovem de 18 anos, os policias encontraram, além da cocaína, uma quantia de R$28,00. O jovem ainda teria admitido que outras drogas que estavam em um terreno vazio erram dele. No terreno vazio havia uma sacola e um pote com 3 porções de maconha, pesando 36g, 4 pedras de crak, pesando 0,5g, e 12 porções de cocaína, pesando 0,5g.

O rapaz ainda afirmou aos PMs, que tira R$ 140,00 por dia com o tráfico. Ele foi preso e encaminhado junto com as drogas para a delegacia.

