PM prende jovem de 18 anos e apreende outro de 12 por tráfico

Um jovem de 18 anos foi preso e outro de 12 foi apreendido no início da noite desta sexta-feira (3), por conta de estarem traficando drogas em Apucarana, no norte do Paraná. No total, foram apreendidas 41 pedras de crack com os suspeitos.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Homem é preso após agredir a esposa por cerca de 3h em Apucarana

Segundo a Polícia Militar (PM) o jovem de 12 anos foi avistado durante um patrulhamento pela rua Pato Branco, no bairro Marcus Freire. No momento, ele estava tentando passar drogas para outra pessoa, segundo os agentes. No entanto, ao avistar os agentes, ele teria guardado as drogas no bolso e saído do local. Os PMs então abordaram o jovem e encontraram 12 pedras de crack com ele.

continua após publicidade

Em seguido os policiais foram até a residência do menor e avistaram outros três jovens jogando algo em cima do telhado da casa. Os agentes então fizeram buscas na residência e descobriram que os objetos jogados no telhado se tratavam de mais 29 porções de crack prontas para serem vendidas.

Ainda como Consta no Boletim de Ocorrências (B.O), os jovens que estavam na casa tinham 14, 16 e 18 anos. Segundo os policiais, um dos menores afirmou que o suspeito de 18 anos seria o dono das drogas. Ele então foi encaminhado juntamente com o menor de 12 anos para a delegacia. Os outros dois menores foram liberados por não possuir nada de ilícito, de acordo com os PMs.

Siga o TNOnline no Google News