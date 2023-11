PM prende jovem, apreende simulacro de pistola e drogas em Apucarana

A ação policial ocorreu na no Residencial Interlagos.

A Polícia Militar prendeu um jovem de 18 anos por violência doméstica, ameaça contra sua ex-companheira e tráfico de drogas em Apucarana. Durante a ocorrência, foram apreendidas drogas e um simulacro de arma de fogo. A ação policial ocorreu na tarde de domingo (19), na Rua José Ferreira de Freitas, no Residencial Interlagos.

A PM recebeu denúncia sobre violência doméstica e que a vítima possui uma medida protetiva contra o agressor. A mulher informou que seu ex-chegou em frente à sua casa e começou a gritar. Neste momento, ela colocou os pertences do rapaz na calçada, mandando o ele sair daquele local. Quando a mulher retornava para o interior da casa, o homem arremessou um telefone celular nas costas dela, e começaram a se agredir.

Durante a briga, chegaram o pai e o irmão da mulher, que conseguiram tirar o homem de perto da vítima. Ao sair do local, o agressor falou que ia buscar um “negócio” e já voltaria, “que hoje o negócio ficava louco”. A vítima informou à PM que o ex possui arma de fogo do tipo garrucha.

Durante a confecção do boletim, chegou a informação de que o jovem estaria escondido em um bar na Rua Antônio Fernandes Porteiro. Perguntado à vítima se o mesmo estaria armado, ela relatou ter visto o homem guardando um objeto no forro da residência. Neste local, foram localizados 376 gramas de crack e 12 gramas de cocaína. Além disso, foi encontrado um simulacro de arma de fogo (pistola airsoft).

Após a apreensão dos ilícitos, a equipe deslocou-se até o bar onde o jovem estava escondido. Quando a equipe estava entrando no lugar, o homem correu pelos fundos da residência anexa ao bar e entrou em uma mata existente no local, sendo contido pelo pai e irmão da vítima.

No momento em que a equipe foi algemar o rapaz, ele tentou fugir para a mata novamente, entrando em luta corporal com os policiais, usando chutes e socos. Foi necessário o uso seletivo da força para contê-lo. Ambos foram encaminhados à 17ª SDP com a droga e o simulacro de arma de fogo (pistola airsoft).apreendida.

