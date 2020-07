PM prende homem suspeito de abusar da filha de 4 anos

Continua após publicidade

Um homem de 42 anos foi detido pela polícia militar (PM) de Apucarana na tarde deste domingo (14), após uma denúncia de estupro.

De acordo com o relatório da PM, a denúncia via telefone afirmava que na Rua Jarbas de Paula Lima, região central da cidade, havia um homem com uma criança e que ele estaria abaixando as calças desta criança e tocando nela.

Equipes foram até o local e abordaram o homem, de 42 anos, que estava em companhia de sua filha de 04 anos de idade.

Ele estava calmo e não apresentou resistência durante a abordagem policial, e disse que poderiam ter achado estranho o fato de ele "ajudar sua filha a fazer xixi". Em conversa com as solicitantes, elas relataram ter visto por três vezes ocorrer o fato suspeito.

Por conta da suspeita levantada, foi realizado contato com a mãe da criança e todos os envolvidos conduzidos até delegacia, para serem tomadas as devidas providências para apuração dos fatos.