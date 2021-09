Da Redação

PM prende homem que tentou matar enteado e agrediu esposa

Após tentar matar o enteado e agredir a esposa, um homem, de 41 anos, foi preso nesta quarta-feira (22), pela Polícia Militar, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana.

A vítima, uma mulher, de 44 anos, contou que o marido chegou bêbado em casa e começou a agredi-la. Neste momento, conforme o boletim, o filho da mulher, um jovem de 19 anos, tentou defendê-la e separar briga, mas quase foi atingido por golpes de faca pelo padrasto.

O jovem fugiu e se trancou no banheiro para não ser agredido e também ligou para PM. Com a chegada da equipe no local, a faca foi apreendida e o homem foi preso.

Ele foi encaminhado pela equipe policial até a 17ª SDP.