PM prende homem que furtou farmácia no centro de Apucarana

Suspeito de autoria do furto foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) por suspeita de furto a uma farmácia na área central de Apucarana (PR) na tarde deste domingo (19).

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito foi abordado próximo à Praça Interventor Manoel Ribas, popularmente conhecida como “Praça do Redondo”, próximo ao Shopping Centro Norte.

Os policiais relataram que o homem possuía as mesmas características que o indivíduo que furtou uma farmácia na Rua Dr. Munhoz da Rocha, por volta das 4h da manhã do mesmo dia. Ele teria arrombado a porta e levado diversos produtos de higiene 'que estavam à venda no local.

Questionado pelos policiais, o suspeito apresentou bastante nervosismo e quando foi dada voz de prisão, ele ainda teria tentado se esquivar dos policiais. O homem foi preso e encaminhado à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (17ª SDP).

