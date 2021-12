Da Redação

PM prende homem que furtava fios em Apucarana

Um homem, de 51 anos, que furtava fios de cobre de um barracão foi preso em flagrante, no final da tarde de sexta-feira (24), em Apucarana.

De acordo com a Polícia Militar (PM), denúncias informaram que o barracão, localizado na Rua Ceará, no Jardim Apucarana, havia sido invadido. A equipe foi para o local e encontrou o homem, com um alicate em mãos e retirando fios

Ainda de acordo com a PM, em cima de uma mesa estavam pedaços de fios que foram retirados do local. O homem confessou que estava furtando os fios para conseguir dinheiro e então comprar drogas.

O homem foi preso. A PM também apreendeu a moto que ele usava, pois estava com débitos.