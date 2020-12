PM prende homem que comercializava armas de fogo em casa - TNOnline

Continua após publicidade

No fim da noite da sexta-feira (04), a Polícia Militar de Apucarana, esteve no Conjunto Mathias Hoffman - Zona Norte da cidade para verificar denúncia de que numa casa, acontecia o comércio de armas de fogo. No local os policiais localizaram um revólver cal .32 marca Taurus e um pote com munições de cal .22 e .32 em cima do guarda-roupas, além de uma espingarda de fabricação artesanal que estava dentro do carro que estava no quintal.

Um homem de 26 anos foi preso e entregue na Delegacia de Polícia para as providências, juntamente com as armas e munições apreendidas.

Da redação