PM prende homem que causou incêndio e mobilizou bombeiros em Apucarana

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM), na tarde desta sexta-feira (18), após atear fogo em móveis e colocar a vizinhança em risco na região do Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana, no norte do Paraná.

continua após publicidade

Segundo o Sargento Maicon, a equipe policial encontrou o crime após ver por cima a fumaça escura quando patrulhava pelo bairro. "A equipe deslocou em direção a essa fumaça, onde visualizaram ali o cidadão, de 40 anos, o qual retirou alguns móveis, entulhos da residência, colocou na calçada e, para se livrar desse material, resolveu atear fogo", contou.

-LEIA MAIS: Morre bebê de 1 ano de Apucarana vítima de incêndio em residência

continua após publicidade

Ainda segundo o policial, a equipe do Corpo de Bombeiros precisou ser acionada para conter as chamas. "O fogo se alastrou, estava atingindo algumas árvores próximas ali, fiação de internet e fiação de energia de outras residências. Diante do perigo do incêndio se alastrar para outras casas, foi acionada a equipe do Corpo de Bombeiros, que combateu o incêndio", disse o Sargento Maicon.

O homem foi preso pela PM e encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial. Ele deve responder por incêndio criminoso. "Uma vez que ele tinha intenção de queimar esse material, expôs a risco terceiros e o patrimônio público", comentou o sargento, que completou: "A população tem que ter essa consciência, procurar os meios corretos e promover o descarte do material que não quer mais na sua casa".

Siga o TNOnline no Google News