PM prende homem que ameaçou e agrediu avós por dinheiro

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Polícia Militar (PM) de Apucarana cumpriu nesta sexta-feira (14) um mandado de prisão contra um homem de 30 anos. Ele é acusado de extorsão e agressão contra os próprios avós.

A prisão aconteceu na Rua Cesar Zanoni, no Jardim América enquanto a equipe policial realizava patrulhamento na região. O homem foi abordado e identificado. Ao puxar a identificação no sistema, foi constatado um mandado em aberto.

De acordo com a polícia, o preso exigia dinheiro do casal de idosos e quando a resposta foi negativa, ele atingiu o próprio avô com uma garrafa e ainda derrubou a avó, que tem problemas de locomoção, da cadeira onde estava sentada.

Ele foi encaminhado para a delegacia da cidade.