PM prende homem procurado por roubo em Apucarana

Um jovem, de 21 anos, que tinha contra ele um mandado de prisão foi detido na tarde desta quarta-feira (6). Ele estava em um comércio na Rua Dr. Oswaldo Cruz quando foi abordado pela Polícia Militar (PM).

Conforme a PM, o homem foi condenado a 10 anos pelo crime de roubo. "Nossa equipe realizava patrulhamento pela área central quando flagrou esse homem. A equipe já tinha conhecimento que contra ele havia um mandado de prisão, então ele foi abordado e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana", informou o soldado Pacheco.

Mais de 300 quilos de drogas foram incinerados em Apucarana, na manhã desta quarta-feira (6). Para o procedimento autorizado pela Justiça, participaram equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar (PM).

De acordo com o delegado chefe da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, foram incinerados 297,276 kg de maconha, 6,322 kg de cocaína e 2,862 kg de crack. "As drogas estavam na delegacia de Apucarana e em Jandaia do Sul e foram apreendidas pelas forças de segurança, Polícia Civil, GM, PM e PRF. Estamos participando da Operação Nacional nesta semana que combate as drogas e estamos participando da incineração", explica.

Ainda de acordo com o delegado, os 320 Kg de maconha apreendidos na região de Cambira não foram incinerados. "Não conseguimos em tempo uma autorização para a incineração de toda essa droga, mas provavelmente vamos fazer de novo esse procedimento de destruição de drogas", disse.





