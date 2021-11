Da Redação

PM prende homem furtando fios de energia em Apucarana

Um homem de 43 anos foi preso na noite desta sexta-feira (26) pela Polícia Militar (PM) em Apucarana depois de ser flagrado roubando fios de energia em uma antiga fábrica, em frente ao 30º BIMEC.

Segundo o relatório da PM, a equipe policial realizava patrulhamento vindo da Vila Reis, sentido centro de Apucarana, quando viu o homem em atitude suspeita, saindo do local com objetos nas mãos. Foi dado voz abordagem e verificado que o suspeito estava com um alicate, vários pedaços de fios e um relógio de energia.

Ele disse aos policiais que iria derreter o material e venderia em um barracão de reciclados. Os PMs foram até o local indicado, mas se encontrava fechado nesse horário.

O suspeito foi encaminhado, juntamente com os objetos para a delegacia da cidade.