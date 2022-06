PM prende homem e apreende menor por tráfico de drogas no Sumatra II

Da Redação

17 pinos de cocaína e R$ 125 em notas foram apreendidos pela polícia

A Polícia Militar (PM) de Apucarana prendeu um homem e apreendeu um adolescente nesta quarta-feira (22), na Rua Albino Ganassin, no bairro Sumatra II, pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com a equipe policial, os suspeitos foram abordados após diversas denúncias de moradores da região.

Um homem foi abordado e, com ele, foram encontrados R$ 125 em notas trocadas e um pino de cocaína. O suspeito, segundo a polícia, possui várias passagens criminais, inclusive por tráfico de drogas, e estava com uma tornozeleira eletrônica.

Um menor que também estava no local, e que possui passagens pelo mesmo crime, foi apreendido, pois de acordo com as denúncias, ele seria o responsável no esquema por repassar os entorpecentes aos usuários.

Após as abordagens, a PM localizou nas proximidades, no canto de um muro, um saquinho com 16 pinos de cocaína. Foi acionado a equipe do canil, mas nada mais foi encontrado no local.

Os suspeitos, as drogas e o dinheiro foram encaminhados para a delegacia de Apucarana.