PM prende homem de 26 anos por crime de receptação em Arapongas

Um homem de 26 anos foi preso pelo crime de receptação no fim da tarde desta segunda-feira (19), no Jardim Primavera, em Arapongas. Conforme a Polícia Militar (PM), após informações repassadas através da Agência Local de Inteligência P2, sobre um veículo com alerta de roubo a equipe deslocou até o local e visualizou o carro GM/Corsa.

No endereço, a equipe encontrou um homem próximo ao carro, que recebeu voz de abordagem e se identificou como proprietário do veículo. O motorista informou que comprou o carro na cidade de Astorga, há três meses.

A PM perguntou se ele sabia do alerta do veículo e o mesmo informou que não. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 22ª SDP de Arapongas.

