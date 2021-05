PM prende homem de 25 anos por tráfico de drogas

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Um homem de 25 anos, foi preso por tráfico de drogas nesta segunda-feira (17) na Rua Carlos Zanon no Jardim Colonial em Apucarana.

Segundo a polícia Militar o suspeito tinha um modus operandi, o comprador passava pela casa do suspeito fazia um sinal e o morador entregava a droga em uma residência abandonada, situada na mesma rua.

A equipe encontrou dentro da casa do suspeito rádios comunicadores do tipo HT, além de 34 gramas de cocaína, 47 gramas de crack, balanças de precisão e rolos de adesivos com desenho de palhaço, que era utilizado para marcar os pinos.

Ainda de acordo com a polícia, um dos rádios comunicadores estava ligado sendo possível acompanhar a movimentação do trabalho policial.

Veja a entrevista com tenente Thiago Leite:

Um homem de 25 anos, foi preso por tráfico de drogas nesta segunda-feira (17) no Jardim Marisol em Apucarana. tnonline