PM prende homem com mandado em aberto no centro de Apucarana

Um homem, de 27 anos, foi preso após uma abordagem da Polícia Militar (PM) na área central de Apucarana, na manhã desta segunda-feira (21). Por volta das 9h30, os policiais abordaram um suspeito com drogas e constataram que ele possuía um mandado de prisão em aberto.

continua após publicidade

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe realizava um patrulhamento pela Rua Ponta Grossa, quando avistou um homem em atitude suspeita. Ao perceber os PMs, o jovem estacionou a motocicleta que pilotava em uma clínica médica e tentou se esconder.

- LEIA MAIS: UBS do Interlagos é alvo de criminosos; aparelhos foram danificados

continua após publicidade

Os militares conseguiram realizar a abordagem do suspeito e encontraram com ele uma porção de maconha de 7,2 gramas. Em um dos bolsos do shorts, também foi localizado R$ 201,50 em dinheiro. Ao checarem o nome do homem nos sistemas, foi constatado um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Ele foi encaminhado ao Deppen, para as providências cabíveis, e a motocicleta apreendida e levada ao pátio da Polícia Militar, pois apresenta irregularidades administrativas.

Siga o TNOnline no Google News