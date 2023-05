PM prende homem com crack e cocaína em Apucarana

Da Redação

O homem de 27 anos, foi encaminhado com as drogas para a delegacia

Um homem de 27 anos foi preso pela Polícia Militar (PM), na madrugada deste sábado (20) no Jardim Colonial II, em Apucarana por tráfico de drogas.

A equipe realizava patrulhamento pelo bairro, quando viu um homem que correu ao perceber a presença da viatura. A polícia deu voz de abordagem alcançando o rapaz que corria em direção a uma casa abandonada.

A PM solicitou apoio da equipe do Canil que após buscas no terreno e busca pessoal encontrou com ele 6 gramas de crack e dois pinos de cocaína totalizando 0,5g, além de R$ 9,50 em cédulas trocadas.

O homem foi preso e encaminhado para a delegacia juntamente com a droga e o dinheiro.

