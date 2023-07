PM prende em Apucarana integrante de organização criminosa

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar (PM), de Apucarana, cumpriu nesta quarta-feira (5) mandado de prisão contra homem de 43 anos suspeito de integrar organização criminosa.

A prisão ocorreu após informações repassadas pela agência de inteligência do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Ele foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos legais e foi encaminhado para a carceragem.

A PM vem realizando nos últimos dias vários cumprimentos de mandados de prisõ em aberto em Apucarana. Na segunda-feira (3), um homem de 32 anos condenado pelo crime de tráfico de drogas foi preso. Segundo a PM, o setor de inteligência da corporação apontou a localização do criminoso na região do Núcleo Habitacional Vale Verde. Um cerco foi realizado no bairro pelos policiais e o rapaz foi detido.

