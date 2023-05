PM prende dupla com porções de cocaína e maconha em Apucarana

Da Redação

Porções de cocaína e maconha apreendidas

Dois homens foram presos pela Polícia Militar (PM), nesta quinta-feira (18), pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada em uma residência na Rua Diácono José Marcato, no Residencial Fariz Gebrim, em Apucarana, no norte do Paraná.

Segundo a polícia, uma denúncia anônima informou que os suspeitos estavam comercializando entorpecentes no endereço. Os policiais foram ao local e abordaram os denunciados que, de acordo com a PM, rapidamente guardaram objetos no bolso da jaqueta de um deles.

Em busca pessoal, a equipe policial encontrou uma quantidade de maconha com um dos abordados. Os dois acabaram admitindo que estavam vendendo drogas e que havia mais entorpecentes no interior da casa, onde foram localizados 16 pinos de cocaína.

A polícia ainda ressaltou que o interior da residência aparentava estar em estado de abandono, com uma grande quantidade de lixo ao redor. Diante do flagrante, os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia de Apucarana. Os pinos de cocaína e seis porções de maconha foram apreendidos.

Um dos suspeitos já tinha passagens por tráfico de drogas. O outro, um indicativo por assalto a mão armada.

