PM prende duas pessoas por embriaguez ao volante em Apucarana

Em ambos os casos, os motoristas se envolveram em acidentes

A Polícia Militar (PM) de Apucarana realizou duas prisões por embriaguez ao volante nesta quinta-feira, 18. Uma delas ocorreu por volta das 16h, no Núcleo João Paulo e a outra, às 19h, no Jardim Ponta Grossa. Em ambos os casos, os motoristas se envolveram em acidentes.

Segundo o boletim de ocorrências da PM, no primeiro caso, na tarde desta quinta-feira, o condutor de um Fiat Idea, que se envolveu em uma batida com outro carro no Núcleo João Paulo, estava apresentando sinais de embriaguez. Ele foi submetido ao teste etilômetro, obtendo como resultado 1.57mg/l. Diante dos fatos, o motorista foi encaminhado até a delegacia.

A outra situação aconteceu no começo da noite, no Jardim Ponta Grossa. Uma equipe da PM foi despachada para atendimento de acidente sem vítimas. No local, foi constatada a batida entre um Ford KA e um Fiat Palio.

A condutora do Ford Ka relatou que estava parada no semáforo e que foi atingida pelo veículo Fiat Palio, que avançou o sinal vermelho. Foi realizado o teste de alcoolemia em ambos os condutores, que demonstrou que o condutor do Pálio estaria embriagado. O teste dele aferiu 1,01Mg/L, caracterizando assim crime de trânsito.

Após checagem do veículo Fiat Palio, também foram constatados débitos de licenciamento, sendo guinchado ao pátio da PM. Já o outro veículo envolvido não possuía pendências. O homem foi encaminhado para a delegacia.

