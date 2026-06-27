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EM APUCARANA

PM mobiliza equipes após denúncia de tiros no Distrito da Vila Reis

Moradores relataram que homem armado estava em via pública

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.06.2026, 07:50:11 Editado em 27.06.2026, 07:52:38
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PM mobiliza equipes após denúncia de tiros no Distrito da Vila Reis
Autor O caso aconteceu por volta das 2h40 deste sábado - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

A Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada deste sábado (27) para verificar uma denúncia de disparos de arma de fogo no Distrito da Vila Reis, em Apucarana. De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 2h40.

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Moradores da região entraram em contato com as autoridades informando que um homem estava atirando em plena via pública. Com base nas descrições das roupas do suspeito repassadas pelas testemunhas, as equipes policiais se deslocaram rapidamente para o endereço indicado.

Ao chegarem ao local, os policiais realizaram buscas e rondas por todo o bairro na tentativa de encontrar o homem. No entanto, nenhum suspeito com as características informadas foi visto na região.

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Além disso, a PM informou que não foram encontrados cartuchos deflagrados, marcas de tiros ou qualquer outro indício que confirmasse o atentado. Após o patrulhamento preventivo para garantir a segurança dos moradores, os policiais registraram o caso para que os fatos sejam arquivados e monitorados.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana Arma de fogo disparo disparo de arma de fogo notícias Apucarana POLICIA MILITAR segurança Vila Reis
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