PM mobiliza equipes após denúncia de tiros no Distrito da Vila Reis
Moradores relataram que homem armado estava em via pública
A Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada deste sábado (27) para verificar uma denúncia de disparos de arma de fogo no Distrito da Vila Reis, em Apucarana. De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 2h40.
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Moradores da região entraram em contato com as autoridades informando que um homem estava atirando em plena via pública. Com base nas descrições das roupas do suspeito repassadas pelas testemunhas, as equipes policiais se deslocaram rapidamente para o endereço indicado.
Ao chegarem ao local, os policiais realizaram buscas e rondas por todo o bairro na tentativa de encontrar o homem. No entanto, nenhum suspeito com as características informadas foi visto na região.
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Além disso, a PM informou que não foram encontrados cartuchos deflagrados, marcas de tiros ou qualquer outro indício que confirmasse o atentado. Após o patrulhamento preventivo para garantir a segurança dos moradores, os policiais registraram o caso para que os fatos sejam arquivados e monitorados.