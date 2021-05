PM localiza mãe de criança que andava sozinha pela rua

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Neste domingo (16), a Polícia Militar de Apucarana foi acionada na Rua Júlio Breno Rodrigues, no Núcleo Habitacional Afonso Camargo, onde havia uma criança, de 2 anos, andando sozinha pela rua.

No local, em contato com o solicitante, a PM fez contato com o Conselho Tutelar, mas a mãe não foi encontrada através de telefonemas. Porém, durante patrulhamento, os policiais localizaram a mulher e a criança foi entregue para ela mediante apresentação de documentos.

Conforme o boletim, ambas as partes foram orientadas pela equipe da PM.