PM localiza homem de 31 anos desacordado em rua de Apucarana

Homem é encontrado desacordado após briga em Apucarana

Um homem, de 31 anos, foi encontrado desacordado na madrugada deste domingo (2), em uma rua localizada no Jardim Marissol, em Apucarana, após uma briga. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM), por volta das 3h30.

Segundo o solicitante, os dois homens estavam brigando na rua e após as agressões, um deles caiu no chão desacordado. A equipe policial chegou no local e constatou que o indivíduo caído ao chão estava sendo socorrido por familiares e pessoas que passavam pela rua.

A vítima foi identificada e socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com cortes na região da boca. Conforme a PM, o homem continuou desacordado.

De acordo com pessoas que estavam no local, o outro envolvido mora no Bairro Sumatra e fugiu após a briga. A PM fez patrulhamento pela região, mas não conseguiu localizá-lo.

