Da Redação

PM localiza Fiorino furtada na madrugada em Apucarana

A Polícia Militar (PM), de Apucarana, recuperou uma Fiat Fiorino furtada na madrugada desta quarta-feira (24), no Jardim Eldorado. Após denúncia, a equipe foi até o local e localizou o veículo estacionado com as portas abertas, abandonado em uma das ruas do bairro citado.

continua após publicidade .

Em consulta pelo aplicativo Sesp Intranet, a PM verificou que o carro não tinha alerta de furto ou roubo, e verificou o endereço do dono da Fiorino. Ao chegar no local informado pelo sistema, o proprietário não foi encontrado.

No entanto, momentos depois, um homem procurou a PM informando ser pai do dono do carro e entrou em contato com o filho. Ao conversar com o proprietário da Fiorino, ele relatou à PM que não sabia que o carro estava no meio da rua e ainda constatou um arrombamento na porta dianteira lateral do veículo.

continua após publicidade .

Diante das informações, segundo o boletim, o carro foi liberado no local para o proprietário.