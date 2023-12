PM lança Operação Natal nesta sexta-feira para reforçar a segurança

A Polícia Militar (PM) lança nesta sexta-feira (01) em todo o Paraná, a partir das 14 horas, a Operação Natal, que vai fortalecer a presença de policiais nas ruas, principalmente nas regiões de comércio. O trabalho nos 399 municípios seguirá intenso até o dia 24 de dezembro.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Jovem de 22 anos suspeita de tráfico de drogas é presa em Faxinal

A cerimônia de lançamento da Operação Natal acontece de forma simultânea, no mesmo horário, em 35 municípios do Interior e na Capital. Normalmente, o efetivo é reforçado com o uso de escalas e inclusive de policiais que atuam na área administrativa.

continua após publicidade

A Operação Natal acontece por causa da maior circulação de consumidores nesta época do ano, a maior circulação de dinheiro, com o pagamento da primeira parcela do 13º salário e as atrações de Natal nas cidades, que atraem muitos visitantes.

Em Apucarana, o lançamento da Operação Natal ocorre às 14 horas na Praça Rui Barbosa. Em Arapongas, o evento será na Praça da Igreja Matriz de Arapongas.

COMÉRCIO

Em Apucarana, o comércio começa a funcionar em horário diferenciado em 7 de dezembro. A partir desse dia, as lojas ficarão abertas até as 22 horas. Aos sábados, o comércio funcionará até as 18 horas.

Siga o TNOnline no Google News