PM impede mãe de retirar recém-nascido internado em Apucarana

Uma mulher foi contida pela Polícia Militar (PM) na tarde de domingo (26) após sair do Hospital Materno Infantil, na região central de Apucarana, levando o próprio filho recém-nascido sem a devida alta médica. A criança estava internada e precisava passar por um tratamento de dez dias contra sífilis congênita.

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O incidente começou quando a mãe, visivelmente alterada, pegou o bebê e decidiu deixar as dependências do hospital. A equipe de enfermagem e a segurança da unidade tentaram intervir e impedir a saída, mas a mulher não colaborou e seguiu para a rua.

As autoridades foram acionadas e agiram rapidamente, localizando a mulher enquanto ela caminhava com a criança no colo por uma via próxima, em direção a um supermercado. Os policiais conversaram com a mãe, que inicialmente concordou em retornar à unidade de saúde.

No entanto, ao chegar de volta ao hospital, ela voltou a resistir. A mulher afirmou que não deixaria a criança para o tratamento e ameaçou pegar um ônibus no terminal urbano para ir embora com o bebê.

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Diante do risco à saúde do recém-nascido, que necessita de medicação intravenosa (na veia), os policiais precisaram intervir de forma mais firme. Os agentes seguraram os braços da mulher para que as enfermeiras pudessem retirar a criança de seu colo em segurança. O bebê foi imediatamente levado de volta para a ala de tratamento.

Após a ação, a mãe se acalmou e optou por ir embora do hospital sozinha. A equipe médica foi orientada pela polícia a aguardar a chegada do Conselho Tutelar, que já havia sido notificado sobre a situação e ficará responsável por acompanhar o desdobramento do caso.



