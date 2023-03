PM flagra tráfico de drogas na Praça Rui Barbosa em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os dois foram levados para a delegacia

Um homem, de 29 anos, foi preso por tráfico de drogas e corrupção de menor após ser flagrado com pedras de crack e com uma adolescente, no centro de Apucarana. A Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento pelo centro da cidade, no começo da madrugada desta sexta-feira (3), e uma pessoa denunciou a venda de entorpecentes.

continua após publicidade .

Ainda de acordo com a denúncia, os suspeitos escondiam drogas na boca. A PM encontrou a dupla, porém, o homem, que já possui passagens pela polícia, não queria abrir a boca e engoliu alguma coisa.

- LEIA MAIS: Caminhão carregado com tomates tomba na BR-376, em Cambira

continua após publicidade .

Já a jovem, de 17 anos, que também já foi apreendida por tráfico, tirou a bora três pedras de crack. Os dois foram levados para a delegacia e lá, o homem também tirou mais uma pedra da boca.

A adolescente disse para a PM que os dois mantêm um relacionamento há cinco anos. A Polícia Civil investiga a situação.

Siga o TNOnline no Google News