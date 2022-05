PM flagra motorista na contramão; ele estava embriagado

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Apucarana prendeu, na noite deste sábado, 27, um motorista que dirigia pela contramão, em um cruzamento da Rua Galdino Gluck Junior. Após a abordagem, foi constatada embriaguez ao volante.

Segundo o boletim de ocorrências, a equipe policial, ao cruzar com a Rua Galdino Gluck Júnior, se deparou com um Volkswagen Gol de cor branca, transitando na contramão de direção. Segundo o relato policial, o condutor aparentava sintomas de sonolência. O motorista recebeu ordem de parada e foi abordado. Ele estava embriagado com odor etílico forte, fala pastosa, desordem nas vestes e agressivo. Havia um passageiro no carro, que estava totalmente transtornado, não obedecendo as ordens de abordagem, segundo o boletim.

Foi realizado teste do etilômetro, sendo aferido 0,64 mg/l, constatando crime de trânsito, e por essa razão, foi dada voz de prisão ao motorista. Ele passou a desobedecer às ordens, saindo da posição de segurança para equipe policial, desacatando a equipe, sem do necessário o uso de algemas. Dentro do veículo foi localizada uma garrafa de bebida alcoólica vodka.

O carro estava em péssimas condições de conservação, com os quatro pneus em mau estado e diversas avarias, sendo recolhido ao pátio do 10º BPM.