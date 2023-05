PM flagra carro em 'zigue-zague' e prende motorista por embriaguez

Um motorista foi preso na madrugada deste sábado (27), por volta das 02h19, após dirigir embriagado em Apucarana, no Norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) realizava um patrulhamento pelo Jardim Espanha, quando avistaram o homem dirigindo em "zigue-zague".

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais abordaram o suspeito com sinais luminosos e, durante a busca pessoal, não encontraram nada de ilícito. No entanto, o condutor do veículo Gol, de cor azul, foi submetido ao teste de etilômetro, onde foi constatado 0,41 mg/l.

A abordagem policial foi realizada na Rua Cristiano Kussmaul. Diante da situação, as autoridade sderam voz de prisão para o motorista e o encaminharam para a 17ª Subdivisão de Polícia Militar de Apucarana, para as providências cabíveis.

Ainda segundo o B.O., não foi necessário o uso de algemas. O veículo não possuía nenhuma pendência administrativa e foi liberado.

