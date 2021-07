PM flagra cachorro 'folgado' durante patrulhamento; veja

Da Redação

Em meio a tantas notícias tristes, um vídeo de um cachorrinho 'folgado' trouxe um pouco de alegria. Uma equipe da Polícia Militar (PM) de Apucarana durante patrulhamento pelos bairros do município, flagrou o cãozinho, que estava tranquilamente deitando em cima de um carro.

O vídeo foi publicado no Instagram do @patrulheiroapucarana com a legenda: "Conhece um cachorro folgado igual a esse?!"

A PM segue realizando o trabalho de combate ao crime no município, e contra com o perfil no Instagram, com vários vídeos de ocorrências que são atendidas em Apucarana. Veja: