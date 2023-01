PM fica ferido em acidente na Avenida Minas Gerais; veja flagrante

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um Cabo da Polícia Militar (PM) de Apucarana, de 47 anos, ficou ferido depois de ser atingido por uma Fiat Strada, no cruzamento da Rua Rubi com a Avenida Minas Gerais, na manhã desta sexta-feira, 13. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima, que teve ferimentos moderados. Câmeras de segurança flagraram o momento da batida. Veja o vídeo abaixo.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Vigilante é feito refém durante roubo em posto de combustíveis

Segundo o motorista da Fiat Strada, que permaneceu no local do acidente, ele estava na Rua Rubi, tentando acessar a Avenida Minas Gerais no sentido bairro-centro, quando ao entrar na via, atingiu em cheio o motociclista, que fazia o sentido contrário. Ele afirmou não ter visto a motocicleta enquanto tentava fazer a conversão.

continua após publicidade .

Nas imagens, é possível ver o exato momento da batida. O policial militar que pilotava a moto é atingido em cheio pela frente do automóvel e arremessado no asfalto.

O motociclista foi atendido pelos socorristas e encaminhado ao Hospital da Providência com ferimentos moderados, mas a princípio, sem fraturas. O motorista do utilitário não ficou ferido.





Assista o flagrante do acidente:

null - Vídeo por: Reprodução

Siga o TNOnline no Google News