PM faz prisão de homem acusado de roubo, com mandato em aberto

Uma equipe do 10º Batalhão de Polícia Militar de Apucaranafez a prisão de um homem de 29 anos, que tinha um mandado de prisão, expedido pela Justiça da Comarca de Apucarana. O homem foi abordado e preso durante patrulhamento no bairro Vale Verde, na tarde deste sábado (17).

O preso teve uma regressão de regime por roubo agravado, cujo mandado aberto tem validade até março de 2038, ou seja, o homem tem uma condenação de 16 anos, na Justiça.

Os policiais encaminharam o preso para a Delegacia da Polícia Civil, para as providências legais.

MENOR APREENDIDO

Outra equipe de patrulha do 10º BPM, por sua vez, fez a apreensão de um adolescente no Conjunto Dom Romeu, depois que recebeu várias denúncias informando sobre a existência de uma “Boca de fumo” num endereço do bairro.

O ponto de drogas, inclusive, já era de conhecimento da Polícia Militar, com histórico recente de outras prisões realizadas no local. Na tarde deste sábado (17), a patrulha foi até o local, que é uma residência abandonada, onde encontraram um adolescente e, com ele, um pote com sete porções de cocaína, uma pedra de crack e R$ 125 em notas trocadas.

Com o adolescente os policiais também encontraram uma folha de papel, onde constam anotações referentes à venda de entorpecentes. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, juntamente com a droga apreendida, para as providências legais.

fonte: Divulgação PMPR A droga e o dinheiro que estava de posse do adolescente, que foi apreendido pela PM e entregue à Polícia Civil









