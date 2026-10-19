PM faz buscas por suspeito de violência doméstica que fugiu para área de mata em Apucarana

Homem escapou durante abordagem policial e entrou em uma área de mata entre o Dom Romeu e o Residencial Araucária

Uma perseguição policial mobiliza equipes da Polícia Militar na região Norte de Apucarana, nesta segunda-feira (19). Um homem suspeito de envolvimento em uma ocorrência de violência doméstica fugiu durante a abordagem policial e entrou em uma área de mata entre o bairro Dom Romeu e o Residencial Araucária.

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De acordo com as informações iniciais, várias equipes da PM participam das buscas pelo suspeito. Após escapar da abordagem, ele entrou na vegetação localizada entre as duas regiões. As primeiras viaturas foram posicionadas na Rua São Tomé, enquanto outras equipes se deslocam para dar apoio à ocorrência.

Até o momento, não há informações sobre a localização do homem ou sobre a conclusão das buscas. A ocorrência está em andamento.



