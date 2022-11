PM enquadra motociclistas em atitude suspeita; maconha foi apreendida

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Apucarana perseguiu e abordou três motociclistas na madrugada deste sábado no Jardim Colonial. Ao se deparar com a viatura eles tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais. As motos estavam irregulares e foram apreendidas. Uma porção de maconha também foi encontrada.

De acordo com o boletim de ocorrências, a equipe policial realizava patrulhamento no Jardim Colonial, quando na Rua Guaianazes, avistou três motocicletas com dois ocupantes cada. Ao notar a presença da polícia, os indivíduos aceleraram e passaram a andar em alta velocidade pela via.

Foi dada voz de abordagem com sinais sonoros e luminosos da viatura mas a ordem não foi acatada pelos condutores. Eles correram para dentro de uma residência sem muros, estacionando as motocicletas em via pública. Quatro deles se esconderam no interior da residência, ficando os outros dois na parte externa da casa, sendo submetidos a revista policial e identificados. Foi solicitado aos demais que também viessem para a parte externa da residência, sendo a ordem acatada depois de muita insistência.

Após busca pessoal, nenhum ilícito foi localizado, mas dentro da casa, foi encontrada uma porção de maconha.

As motocicletas estavam com documentação atrasada, sendo lavradas as respectivas notificações e recolhidas ao pátio do Detran com o auxílio do guincho.

Um dos suspeitos assumiu ser o proprietário da droga, sendo lavrado o Termo Circunstanciado no local da abordagem.

