PM encontra vários objetos abandonados em bairro de Apucarana

Após denúncias de que, ao lado de um campo de futebol, na Rua Amor Perfeito, no Jardim das Flores, em Apucarana, havia várias pessoas em atitude suspeita, a equipe de operações com cães da Polícia Militar (PM) se deslocou até o endereço.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Sábado (21) é o "Dia D" de multivacinação em todo o Paraná

No local, a PM não encontrou nenhuma pessoa. Quando a equipe policial foi verificar a área, foram localizados em sacos de lixo diversos objetos, como roupas íntimas, panelas, brinquedos, eletroeletrônicos, cosméticos, livros, bebidas e um celular. Segundo a polícia, os intens. Aparentavam ser novos, podendo ser produtos de furto ou roubo. A ocorrência foi registrada na noite desta sexta-feira (20).

continua após publicidade

Os objetos foram apreendidos e levados à 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana.

Outra ocorrência

Suspeitos de envolvimento na morte de jovem em Apucarana são presos

Dois homens, de 23 e 21 anos, foram presos e um adolescente, de 17 anos, foi apreendido nesta quinta-feira (19), em Apucarana, no norte do Paraná, suspeitos de estarem envolvidos na morte do jovem Erickson dos Santos Martins, de 21 anos. O homicídio aconteceu no Jardim Ponta Grossa no dia 28 de setembro. O rapaz foi atingido por pelo menos três disparos na cabeça na Rua Octávio de Sá Barreto pouco antes das 13 horas.

continua após publicidade

As prisões foram efetuadas por agentes de Polícia da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão e mandados de prisão. Segundo os agentes, os três suspeitos são investigados pelo crime de homicídio qualificado.

Ainda conforme os policiais, um dos suspeitos também foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas. Os presos foram recolhidos e encaminhados para o minipresídio de Apucarana.







Siga o TNOnline no Google News