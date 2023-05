PM encontra roupas, celular e maconha no Parque Jaboti

Da Redação

Os pertences foram levados para a delegacia

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi chamada por pessoas que estavam no Paque Jaboti, na tarde desta segunda-feira (15), e informaram que algumas peças de roupas estavam jogadas na mata, na região do campo de futebol.

Uma equipe foi para o local e encontrou um celular Samsung azul, além de uma blusa de moletom, uma calça jeans azul, uma peça íntima, um par de meias, uma camiseta cinza, chaves e um tênis.

Ainda segundo a polícia, ao verificar o bolso da blusa foi encontrado 47 gramas de maconha. A pessoa dona das roupas, até o momento, não foi encontrada. Os pertences e a maconha foram entregues na delegacia.

